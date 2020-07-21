Рада разблокировала подписание закона об азартных играх

Верховная Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как передает БизнесЦензор, соответствующие проекты постановлений №2285-Д-П , №2285-Д-П1 и 2285-Д-П2 набрали 72-76 голосов при минимально необходимых 226.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры