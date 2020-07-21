Антимонопольный комитет выиграл суд у двух табачных компаний на 460 миллионов

Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

Компании были оштрафованы по итогам рассмотрения дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "ТЕДИС Украина" (ранее - ООО "ТК "Мегаполис").

Согласно принятому Комитетом решению, в отношении компании "Империал Тобакко Юкрейн" был наложен штраф в размере более 292 млн грн, на ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" – более 167 млн ​​грн.

Как сообщалось, ранее суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере более 448 млн грн.

Ранее Хозяйственный суд города Киева по иску Антимонопольного комитета к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов арестовал счета "Тедиса".

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а "В.А.Т. - Прилуки" – на 448,3 млн грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.