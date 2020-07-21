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Минфин возобновил размещение облигаций после переговоров с госбанками

Минфин возобновил размещение облигаций после переговоров с госбанками

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне привлекло в бюджет 6,7 млрд грн, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступил $171 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционах Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 2 года и ОВГЗ в долларах со сроком обращения 7 месяцев.

По итогам аукциона, 6-месячные бумаги были размещены на 4,67 млрд грн, при этом была удовлетворена единственная заявка. От продажи двухлетних ОВГЗ поступило 2,1 млрд грн, были удовлетворены обе поданные заявки. Средневзвешенная доходность составила 7,74% и 10,25% соответственно.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $171 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,39%.

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В опубликованном во вторник интервью изданию ZN.UA министр финансов Сергей Марченко отмечал, что покупка гривневых облигаций правительства отдельно обсуждалась с госбанками.

"Вот мы собирали госбанки и буквально уговаривали: "Уважаемые, а зачем вам депозитные сертификаты, покупайте ОВГЗ". А они нам говорили: "Ой, а у нас наблюдательный совет ставит показатели эффективности вообще не покупать ОВГЗ", – рассказал министр, отмечая заинтересованности Минфина в повышении спроса на ценные бумаги.

Как сообщалось, недеей ранее Министерство финансов на очередном аукционе от продажи ОВГЗ в гривне привлекло в бюджет всего 10,6 млн грн из-за падения спроса, от продажи номинированных в долларах США бумаг поступило $306 млн.

По итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов 7 июля привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн, по сравнению с 1,27 млрд 30 июня и 6,22 млрд грн 23 июня.

Автор: 

держборг (1095) Мінфін (2943) ОВДП (812) облігації (1470)


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Продали ОВГЗ госбанкам??? Это же развод и скрытая эмиссия
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21.07.2020 21:40 Відповісти
Так этого ж и добивались, когда говорили о политике дешевых денег и необходимости с помощью такого инструмента финансировать дефицит госбюджета. Следом новый оборот - залог этих же овгз под длительное рефинансирование и опять покупка овгз у Минфина. Зачем кредитовать что-то еще?
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22.07.2020 14:44 Відповісти
Вообще-то не этого добивались. И вы сами это знаете И схема эта не нова, использовалась и ранее. Как и продажа ОВГЗ под дикие проценты собственным или партнерским банкам и структурам
Так что пока ничего нового...
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23.07.2020 02:02 Відповісти
неприхована ..
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21.07.2020 23:17 Відповісти
Укргазбанк, ставка по короткостроковим депозитам для юридичних осіб (1 міс), 21.07.20 р. - 7% річних. Різниця 0,74 %.
Це емісія через "фондовий канал", вони нічого не приховують, вони - підараси.
Є ще стадія "кончені підараси". Це коли надрукували гроші і ******* напряму в пенсійний фонд та держ. казначейство. Ще не дожили.
А поки є три канали емісії: купівля валюти на міжбанку; фондовий - випуск державних цінних паперів; кредитний - рефінансування комерційних банків.
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22.07.2020 07:56 Відповісти
Все три потенциально хорошие методы. Дело в деталях и целях.
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23.07.2020 02:04 Відповісти
Це "не хорошо" і "не погано". Це нормативно врегульований макрофінансовий інструмент. Який зараз використовується з порушенням встановлених регуляторних норм.
Вчора було багато відгуків на те, що відбувається. Найбільш вірний та виважений від Деркача

https://nv.ua/ukr/biz/experts/krediti-chi-mozhna-zmusiti-banki-kredituvati-ekonomiku-novini-ukrajini-50101551.html
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23.07.2020 11:13 Відповісти

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