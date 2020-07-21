Рада ввела налоговые льготы для производителей телесериалов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кинопроизводства".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3060 в первом чтении проголосовали 236 народных депутатов, приятие закона в целом поддержали 229 нардепов.

Основной целью законопроекта в пояснительной записке указано совершенствование условий предоставления услуг по производству кино- и видео-материалов по заказу нерезидентов. По мнению авторов документа, это позволит привести их в соответствие с практикой европейских стран и, тем самым, повысить конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

В частности, законом освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видеофильмов, кинофильмов, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фото- рекламных материалов, компьютерной графики.

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Законом для этого внесены дополнения в пункт 186.3 статьи 186 Налогового кодекса Украины относительно определения местом поставки указанных услуг места, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, или, в случае отсутствия такого места - место постоянного или преимущественного его проживания.