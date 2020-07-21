Рада отказалась отдать Фонд социального страхования под контроль Кабмина

Верховная Рада отклонила проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2275 во втором чтении проголосовали 193 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение направить проект документа на повторное второе чтение поддержали 209 нардепов.

Законопроектом предлагалось пересмотреть принципы формирования правлений фондов социального страхования.

В частности, было предложено усилить представительство государства в правлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования, увеличив количество представителей государства в нем до 10, оставив по 4 представителя от застрахованных лиц и от работодателей. Сейчас каждая из сторон имеет по 7 представителей.

Также планировалось ликвидировать механизм очередности представителей сторон на должностях председателя правления и его заместителей.

Читайте также: Минсоцполитики уволило главу Фонда социального страхования после трех месяцев работы

Законопроектом предлагалось усилить государственный контроль за деятельностью Фонда путем предоставления Кабинету министров функции назначения руководителя исполнительной дирекции Фонда, а функции назначения заместителей директора и руководителей управлений исполнительной дирекции Фонда предоставить его директору по согласованию с Минсоцполитики.

Кроме того, изменениями в статью 1 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" планировалось законодательно закрепить определение термина "медицинское заключение", а также то, что электронный реестр листков нетрудоспособности является составной частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Проектом также предлагалось внести изменения в закон "О предотвращении коррупции", распространив его действие на членов правлений и должностных лиц исполнительных дирекций фондов социального страхования и обязав их подавать электронные декларации.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении в декабре 2019 года.