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Coca-Cola отчиталась о падении выручки на 28% из-за карантина

Coca-Cola отчиталась о падении выручки на 28% из-за карантина

Компания Coca-Cola отчиталась о падении квартальной скорректированной выручки на 28%, поскольку продажи газированных напитков пострадали из-за закрытия ресторанов и кинотеатров, а также отмены спортивных мероприятий во время коронавирусного карантина.

Скорректированная выручка компании во втором квартале, закончившемся 26 июня, составила $7,18 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, показатель в целом совпал с прогнозом Уолл-стрит, согласно данным IBES от Refinitiv.

Прибыль без учета разовых статей баланса составила 42 цента за акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков в 40 центов на акцию.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, снизилась до $1,78 млрд, или 41 цента на акцию, с $2,61 млрд, или 61 цента на акцию, годом ранее.

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Около половины выручки компании приходится на продажи ресторанам и операторам кинотеатров, таким как McDonald’s Corp и AMC Entertainment Holdings Inc, однако большинству из них пришлось ограничить или приостановить работу из-за коронавирусных ограничений.

"Мы считаем, что второй квартал окажется самым сложным в этом году", – говорится в заявлении генерального директора Coca-Cola Джеймса Куинси.

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