Операторы ГРМ сократили убыток за полгода в 6 раз

За шесть месяцев текущего года газораспределительные компании, работающие под брендом Региональной газовой компании, сократили убыток до 613 млн грн, по сравнению с 3,95 млрд грн за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Это произошло после пересмотра НКРЭКУ тарифов на распределение природного газа с 1 января 2020 года", – отмечается в сообщении.

Сокращение финансовых убытков на 3,35 млрд грн произошло после пересмотра тарифов на распределение природного газа Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В РГК уточнили, что текущий уровень задолженности потребителей за услуги распределения природного газа составляет 1,2 млрд грн. Крупнейшими должниками остаются производители тепла для нужд населения – 616 млн грн и бытовые потребители – более 441 млн грн.

В компании поясняют задолженность бытовых потребителей мораторием на отключение неплательщиков, введенным в марте этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В РГК также сообщили, что задолженность Операторов ГРМ перед Оператором ГТС за услуги балансировки, предоставленные в первой половине января 2020, составляет 352 млн грн. В первом полугодии текущего года задолженность была сокращена на 53 млн грн.