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"Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь через "Нафтогаз" (обновлено)

НАЭК "Энергоатом" начала поставки электроэнергии в Беларусь.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома" сообщает БизнесЦензор.

"В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем – 12 тыс. МВт-час электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час", – сообщает НАЭК.

Согласно контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и/или поставок за границы Украины. При этом покупатель обязан самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Как уточнил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в августе ожидается увеличение таких экспортных поставок до почти 290 тыс. МВт-ч на общую сумму более 270 млн грн.

"Технически экспорт осуществляется через трейдера, поскольку "Энергоатом" обязан свою электроэнергию продавать на аукционах, а белорусы не могут принять в них участие. Чтобы не было обвинений в коррупции и участии "прокладок", такой экспорт осуществляется не через частных трейдеров, а через государственный "Нафтогаз", который работает с минимальной маржой", – написал депутат на своей странице в сети Facebook.

Герус отметил, что это первые экспортные поставки "Энергоатома" с 2004-2005 годов, когда компания осуществляла экспорт в РФ. 

Беларусь приостановила закупки украинской электроэнергии с 2015 года, в 2014-м поставки составили 2,4 млрд кВт-ч. 

Как сообщалось, обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на аукционе 17 июля продало весь предложенный объем электроэнергии ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В частности, ГПК "Нафтогаз Украины" приобрела 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 22-31 июля по цене 948 грн /МВт-ч, что на 37% меньше стартовой, составляющей 1500 грн/МВт-ч.

По данным УЭБ, стоимость продажи ресурса составила 11,376 млн грн.

Глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович уточнил, что купленную электроэнергию планируется экспортировать в направлении Беларуси.

Білорусь (1588) експорт (3859) Енергоатом (1206) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+4
Зашибись. Украинцам поставляют самую дорогую *зеленую енергетику* Ахметова а бульбашам самую дешовую атомную енергию. При етом украинцам не дают провести мощность более 3-5кВт к своему дому. Украина уже окупирована врагами?
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22.07.2020 12:01
+3
Писец... Сами кушаем дорогую электроэнергию, а дешевую продаем...
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22.07.2020 11:23
+3
Прокацапским бульбашам продаем електроенергию по 90 копеек а нам по 2 гривни. Ждите дальше инвесторов в Украину где банда во власти и самые высокие тарифы на постсоветском пространстве.
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22.07.2020 12:04
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Писец... Сами кушаем дорогую электроэнергию, а дешевую продаем...
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22.07.2020 11:23 Відповісти
Зашибись. Украинцам поставляют самую дорогую *зеленую енергетику* Ахметова а бульбашам самую дешовую атомную енергию. При етом украинцам не дают провести мощность более 3-5кВт к своему дому. Украина уже окупирована врагами?
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22.07.2020 12:01 Відповісти
нужна массовая движуха, профсоюз, ГО - Потребитель (массовый избиратель за свое за шкурное)
иначе над Украиной вечно будет стоять - нытье, визг, скулеж, словесный понос и тд.
село неначе погоріло
неначе люди подуріли
самі на панщину ідуть и діточок своїх ведуть
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22.07.2020 12:41 Відповісти
Прокацапским бульбашам продаем електроенергию по 90 копеек а нам по 2 гривни. Ждите дальше инвесторов в Украину где банда во власти и самые высокие тарифы на постсоветском пространстве.
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22.07.2020 12:04 Відповісти
А ты всех под одну гребёнку не греби. Электроэнергию ваши продают по 90 копеек не нам гражданам, а банде лукавого. А банда продаёт населению 2.2 гривны за 1 кВт.
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22.07.2020 12:39 Відповісти
PS
Якую можна зрабітць выснову. Прадавя танна эл.энэргію гэтай бандзе падтрымка рэжыму лукавага. Алеж грошы не пахнуць.
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22.07.2020 12:47 Відповісти
Глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович уточнил, что купленную электроэнергию планируется экспортировать в направлении Беларуси. А вы переживали куда Украина денет забитые хранилища дешовым газом. Переработает через Ахметовские ТЕС в електроенергию и продаст Беларашке, которая строит у себя росийские военные базы и поддерживает РФ в войне против Украины. Так кто самый страшный враг сейчас, тот что в кремле или тот что за нашей спиной в Киеве работает на кремль?
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22.07.2020 12:08 Відповісти
Без прокладочки не обшлось,мама кобли купит себе новые цацки в америке.
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22.07.2020 15:11 Відповісти
Если б ты свою маму так же любил - то выучился бы на коблю, и покупал ей такие же цацки!
А вместо этого засираешь форумы по 11,80 руб. за высер
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22.07.2020 16:12 Відповісти
Эй,администратор петушиный,это он про твою маму тут говорит что бы её всем форумом любили в разных позах.
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22.07.2020 16:33 Відповісти

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