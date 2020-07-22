"Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь через "Нафтогаз" (обновлено)

НАЭК "Энергоатом" начала поставки электроэнергии в Беларусь.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома" сообщает БизнесЦензор.

"В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем – 12 тыс. МВт-час электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час", – сообщает НАЭК.

Согласно контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и/или поставок за границы Украины. При этом покупатель обязан самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Как уточнил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в августе ожидается увеличение таких экспортных поставок до почти 290 тыс. МВт-ч на общую сумму более 270 млн грн.

"Технически экспорт осуществляется через трейдера, поскольку "Энергоатом" обязан свою электроэнергию продавать на аукционах, а белорусы не могут принять в них участие. Чтобы не было обвинений в коррупции и участии "прокладок", такой экспорт осуществляется не через частных трейдеров, а через государственный "Нафтогаз", который работает с минимальной маржой", – написал депутат на своей странице в сети Facebook.

Герус отметил, что это первые экспортные поставки "Энергоатома" с 2004-2005 годов, когда компания осуществляла экспорт в РФ.

Беларусь приостановила закупки украинской электроэнергии с 2015 года, в 2014-м поставки составили 2,4 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на аукционе 17 июля продало весь предложенный объем электроэнергии ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В частности, ГПК "Нафтогаз Украины" приобрела 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 22-31 июля по цене 948 грн /МВт-ч, что на 37% меньше стартовой, составляющей 1500 грн/МВт-ч.

По данным УЭБ, стоимость продажи ресурса составила 11,376 млн грн.

Глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович уточнил, что купленную электроэнергию планируется экспортировать в направлении Беларуси.