Плодоовощной экспорт Украины обвалился за время пандемии

Украинский плодоовощной экспорт в период глобальной пандемии коронавируса (февраль-июнь 2020 года) обвалился на 43% по отношению к тому же периоду предыдущего года за этот период выручка страны от экспорта овощей и фруктов упала до $58,5 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению информационно-аналитической платформы EastFruit, три группы товаров в этот период обеспечивали 64% всей экспортной выручки - грецкий орех, замороженные ягоды и фрукты и свежие яблоки. Годом ранее в аналогичный период на эти товарные позиции приходилось 74% всего украинского плодоовощного экспорта.

"Соответственно, падение экспорта по ключевым экспортным группам стало наиболее существенным – выручка от их экспорта снизилась ровно в 1,5 раза по отношению к прошлому году. И если в 2019 году в этот период главную выручку приносило яблоко (около 40%), то в 2020-м яблоко по объему выручки было лишь на третьем месте после орехов, замороженных ягод и фруктов с удельным весом в 16%", - говорится в сообщении.

Так, по информации EastFruit наибольше в период пандемии коронавируса снизилась экспортная выручка от экспорта украинского яблока – в 4,5 раза, тогда как средняя экспортная цена была значительно выше прошлогодней.

"Однако пандемия COVID-19 здесь не при чем, даже наоборот – она стимулировала спрос на яблоко в странах ЕС и взвинтила цены на него. К сожалению, урожай яблок в Украине в 2019 году был сравнительно невысоким, а внутренний спрос на фоне холодной весны и карантина только возрос. Поэтому высокие цены на внутреннем рынке и дефицит яблока делали экспорт невыгодным", - цитируется в сообщении экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, именно в экспорте яблока за период с февраля по июнь 2020 года включительно Украина потеряла наибольшую часть экспортной выручки по отношению к 2019 году – около $26,6 млн.

На втором месте по объему снижения экспортной выручки в данный период был грецкий орех. Снижение выручки экспортеров от поставок грецкого ореха за рубеж составили $9,4 млн или 36%.

"А вот с грецким орехом ситуация кардинально отличается от ситуации с экспортом яблока. Здесь четко прослеживается зависимость снижения объемов экспорта от глобальной пандемии коронавируса. Сезон начался в октябре 2019 года с рекордных темпов экспорта и первые три месяца сезона дали ореховодам хорошую выручку. Однако уже в январе 2020 года, когда Китай закрылся на карантин, экспортный спрос резко снизился и объемы экспортной выручки были неизменно ниже прошлогодних. Резко упал спрос на украинский грецкий орех в Турции. Сократились в разы поставки в страны Ближнего Востока, что не было полностью компенсировано растущим спросом на грецкий орех в странах ЕС. При этом и средние оптовые цены также снизились, что негативно отразилось на выручке", - поясняет Ярмак.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отметил, что снижение экспорта замороженных ягод и фруктов в феврале-июне 2020 года было менее значительным - $1,5 млн (10%). Главной причиной был рост конкуренции на рынке ЕС со стороны поставщиков замороженных ягод из стран Северной Африки: Египта и Марокко. Это негативно сказалось на ценах, но общий спрос на замороженную ягоду продолжал оставаться достаточно высоким, а снижение продаж в сегменте ХоРеКа было почти полностью компенсировано ростом розничных продаж.

В EastFruit сообщилии, что четвертое место по объему экспортной выручки Украины в анализируемый период занял репчатый лук. Отмечался рост экспорта на 83%, или на $3,1 млн.

"Правда, и база для сравнения была низкой: в прошлом году в это время Украина импортировала лук, а цены были высокими. В этом году цены на лук существенно ниже прошлогодних, да и в новом сезоне пока что цены на лук позволяют говорить о перспективе его экспорта", - сообщили в EastFruit.