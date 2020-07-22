Харьков разметил облигации на 600 миллионов

Харьковский горсовет в период с 22 по 23 июля разметил на фондовой бирже "ПФТС" трехлетние облигации внутреннего местного займа серии "І" на 600 млн грн с погашением до 22 июля 2023 года путем публичного предложения, сообщается на сайте биржи.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в качестве андеррайтера выступает ООО "Универ Капитал" (Киев).

Отмечается, что выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально. Процентная ставка по облигациям определяется на уровне учетной ставки Национального банка Украины (сейчас - 6%), которая будет действовать на дату начала соответствующего купонного периода, плюс 5% годовых.

Как сообщалось, в мае Харьков разместил трехлетние облигации внутреннего местного займа серии "H" на 250 млн грн со сроком погашения до 22 февраля 2023 года.

Две серии - "E" и "F" - были выпущены в 2019 году со сроком погашения до 24 августа 2022 года и до 23 ноября 2022 года. По данным Минфина, в конце августа того же года они были выкуплены Укргазбанком.