Карантин продлили до конца лета (обновлено)

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как передает БизнесЦензор, по итогам рассмотрения соответствующий проект постановления был принят с доработкой в однодневный срок.

"Это новое постановление, оно будет применяться с 1 августа и по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны", – сказал, представляя проект решения, министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, документ предусматривает, что в зависимости от уровня заболеваемости в регионах или отдельных районах будет устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической угрозы.

"Уровень заболеваемости будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основании определенных алгоритмов и собранных данных, и будет утверждаться национальной комиссией ТЭБ и НС", – уточнил Степанов.

Министр добавил, в "зеленой зоне" будут действовать ограничения в виде обязательного ношения маски в общественных зданиях, ограничение заполняемости залов кинотеатров и театров, а также перевозка пассажиров в пределах сидячих мест.

При росте заболеваемости регион будет переводиться в "желтую", "оранжевую" или "красную зону". Соответствующие ограничения в этих зонах Степанов не уточнил.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.