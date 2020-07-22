"Укрпошта" выставила на продажу 5 баз отдыха

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" выставил на аукцион 31 объект недвижимого имущества, в том числе 5 баз отдыха.

Объявления об аукционах размещены на торговой площадке "Государственные торги.Онлайн", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

31 объект недвижимого имущества, выставленный на продажу, расположен на территории всей Украины. Среди них – нежилые технические примщення, гаражи, здания почты.

Кроме того, на торги выставлено 5 баз отдыха. Так, предлагаются две рядом расположенные базы отдыха площадью 317,10 кв. м и 1 143,44 кв. м в Конча-Заспе, на берегу залива Ольшанский (река Днепр). Расстояние до Киева – 14 км. База не действующая, требует капитального ремонта и обновления. Начальная цена продажи лота – 17,3 млн грн.

Также выставлены на продажу детский оздоровительный комплекс "Стрела" площадью помещений 2 392,40 кв. м, расположенный в Бердянском районе Запорожской области, на первой линии Азовского моря с выходом на пляж. Данное имущество находится в аренде до августа 2022 года. Начальная цена продажи лота – 8,77 млн грн.

Выставлена на продажу база отдыха "Связист" площадью 2357,80 кв. м в Черниговской области на берегу реки Десна. Объект долгое время не использовался, состояние – неудовлетворительное. Начальная цена продажи лота – 6,5 млн грн.

Кроме того, продается комплекс отдыха "Кудашевское", площадь 262,90 кв. м в Днепропетровской области вблизи Карачуновского водохранилища. Длительное время не используется, состояние – разрушен. Начальная цена продажи лота – 626,63 тыс. грн. (с НДС).

На продажу также выставлен региональный учебно-оздоровительный комплекс "Почтовик", 3 421,17 кв. м в Николаевской области на берегу Черного моря. Помещения требуют капитального ремонта и находятся в аренде до 29 июня 2022 года. Начальная цена продажи лота – 11,28 млн грн.

Как сообщалось, "Укрпошта" начала продажи непрофильных активов. В мае текущего года была начата продажа первых 30 объектов. Общая стартовая цена объектов в соответствии с независимой оценки составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Всего "Укрпошта" проведет независимую оценку 801 объекта недвижимого имущества (кроме земельных участков), которые не используются в хозяйственной деятельности компании.