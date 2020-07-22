Минфин готовит вторую попытку размещения евробондов, – СМИ

Министерство финансов вернулось к планам размещения новых и выкупа находящихся в обращении евробондов после отмененной в начале июля сделки на $1,75 млрд на фоне отставки главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, в среду состоится конференц-колл с инвесторами, по итогам которого может быть размещен выпуск долларовых евробондов с погашением в марте 2033 года.

Параллельно Украина планирует 23 июля объявить выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

Организаторы остались те же, что и у отмененной в июле сделки – Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц.

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Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.