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"Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения

В июле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 7% – до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", рост цен связан с подорожанием топлива на европейских газовых хабах, передает БизнесЦензор.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", – отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В компании отмечают, что с начала года цена газа по ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

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Как сообщалось, в июне "Нафтогаз" снизил цены на газ для нужд населения и производителей тепла на 5,9% – до 2 142 грн за кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Они снижались с начала года.

Напомним, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, с марта "Нафтогаз" использовал средневзвешенную цену победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператора ГТС Украины".

В итоге цена на март была на 14% ниже цены февраля, цена на апрель на 15% ниже цены марта, цена на май на 20% ниже цены апреля, а цена на июнь на 6% ниже цены мая.

Автор: 

газ (7972) Нафтогаз (3326) Тарифи на газ (717)


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Топ коментарі
+10
Зелена пліснява пожирає Україну.
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22.07.2020 20:42
+9
Як можна? Добавили в липні 122 гр.пенсії і пішло: за транспрт.газу довелось сплатить на 15 гр. більше, на 30 гр. піднімають плату за корист. інтернетом. Для чого підвищ.пенсії, сплати за послуг з тим, щоб друкувать все нові і нові банкноти.
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22.07.2020 17:46
+8
Зеленому дебилу повезло что ОПЕК обвалил цены на нефть.
Сопля обещал понижать цены а не наоборот.
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22.07.2020 22:06
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Як можна? Добавили в липні 122 гр.пенсії і пішло: за транспрт.газу довелось сплатить на 15 гр. більше, на 30 гр. піднімають плату за корист. інтернетом. Для чого підвищ.пенсії, сплати за послуг з тим, щоб друкувать все нові і нові банкноти.
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22.07.2020 17:46 Відповісти
Правильно зима ж на носу когда будет частный сектор котлами обогреваться Вот тогда и драть с украинцев надо А ещё субсидии урезать и гривну обесценить что бы булки не расслабляли
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22.07.2020 19:46 Відповісти
Зелена пліснява пожирає Україну.
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22.07.2020 20:42 Відповісти
Тобто коли бульдозерист встеновлював 8.5 то було добре а 2.3 то пліснява?
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23.07.2020 07:04 Відповісти
І чому зелені вважають, що всі кругом ідіоти, і будуть жерти зелене лайно?
По-перше 2,3 - це заслуга не зеленої плісняви, а результат зниження світових цін на газ. По-друге 2,3 - це літом, коли споживання газу мінімальне і можна ставити майже будь яку ціну. Подивитесь на ціни в опалювальному сезоні. По-третьє - підвищення цін на газ Порошенком також погано, за що він і поплатився.
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23.07.2020 11:31 Відповісти
Поплатиться й зеленський може навіть раніше за потроха,але знову обирати з них президента нема сенсу бо знов буде не за а проти.
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23.07.2020 11:36 Відповісти
Зрада зрадная, тариф стал не 2,14 а 2,30. То ли дело при патриоте Поросенко был 8,50
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22.07.2020 21:00 Відповісти
А собирались еще до 10 грн/куб и более догнать
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22.07.2020 21:23 Відповісти
Зеленому дебилу повезло что ОПЕК обвалил цены на нефть.
Сопля обещал понижать цены а не наоборот.
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22.07.2020 22:06 Відповісти
Ой дурак, при Поросе нефть упала в 3 раза но газ все равно только дорожал.
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23.07.2020 06:22 Відповісти
Ой дурак, ти би хоч графіки цін на газ подивилося в світі та в Україні за минулі роки
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23.07.2020 13:03 Відповісти
😁 как там погода в ольгино?
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24.07.2020 21:39 Відповісти
Мурло зеленое доставку забыв вписать сюда .
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22.07.2020 22:19 Відповісти
Додай доставку буде 3.5 а не 8.5 мурло свинориле.
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23.07.2020 07:06 Відповісти
Предпочитаете когда Я плачу за ВАШ газ?)))
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23.07.2020 10:20 Відповісти
Ти хоча б за свій заплати олігарх з голою дупою.
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23.07.2020 10:28 Відповісти
Да нет... При овоще за ваш газ платили ВСЕ... Даже те кто им не пользуются... По 100 лярдов в год из бюджета на покрытие разницы в цене... В итоге это закончилось оккупацией Крыма... Овощь его продал ЗА ГАЗ в 2010-м...
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27.07.2020 11:55 Відповісти
Мабуть за твій платили, бо свій я оплачую сам.
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27.07.2020 12:28 Відповісти
Еще раз))) В 13-м году газ для населения стоил 90 коп( а до этого 40 коп), а на рынке он стоил 400 баксов... Даже кацы платили за свой 5 ржублей... По чем нам поставляла рашка помнишь? А курсы валют тоже помнишь? Посчитать сможешь?) Так вот вопрос... КТО оплачивал разницу???
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27.07.2020 12:37 Відповісти
Мої податки з бюджету країни. Я на тебе витратив весь ліміт часу бо з пуйломовною бидлотою не спілкуюсь принципово.
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27.07.2020 12:48 Відповісти
Какие твои налоги, если ты получаешь социальную пенсию?))) Ты НЕ ПЛАТИЛ налогов))) А вот мои налоги как раз и шли на компенсацию разницы... И остальных налогоплательщиков... 100 лярдов в год... Так какого хрена я должен тебе оплачивать халяву?)
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27.07.2020 12:53 Відповісти
Ти смердючий пуйломовний бик рахуй свою пенсію а в мій карман не заглядай.Я тобі недгоумку сказав про ту мінімалку яка була .
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27.07.2020 12:59 Відповісти
Я знал, что у тебя подгорит))) Любишь халяву?))) Это ты ноешь о высокой цене газа))) А я газом не пользуюсь и все время покупал свое отопление ПО РЫНОЧНОЙ цене) Учись и ты))) Халява закончилась)))
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27.07.2020 14:21 Відповісти
Я буй поклав на газ, на ціни, на тебе і на те що ти використовуєш замість газу. ПТН-ПНХ.
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27.07.2020 14:25 Відповісти
Ну вот и прочти еще раз свои комменты на тему газа))) Было бы тебе похрен, ты бы здесь ВРАНЬЕМ не занимался)))
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27.07.2020 14:41 Відповісти
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27.07.2020 14:43 Відповісти
А шо буде, коли газ на світових ринках подорожчає? Рахувати не вчили?
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23.07.2020 13:04 Відповісти
""Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения" - повышайте зелёные, скоро выборы. Чем выше цены, тем ниже рейтинг.
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22.07.2020 21:28 Відповісти
Украина - бермудский треугольник: во всем мире цена газа падает, страны строят терминалы для приёма сжиженого газа и тд и только у нас тишинааааа.... И только время от времени звучит: нужно привести цену к "экономически обоснованному уровню"(с), то бишь опять поднять. Я хочу заходить на сайт и видеть там рыночную цену, которая изменяется отражая мировую тенденцию и поставщиков у которых можно купить по ней газ. Когда мы уже перестанем слышать это: Кабмин, Минздрав, Укравтодор и тд решили установить такую то цену...
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22.07.2020 22:46 Відповісти
Вы уверенны в своих желаниях?) Готовы платить 700 баксов, как сейчас в Германии платит население?) При том, что на хабах он стоит 70)))
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27.07.2020 12:40 Відповісти
Уверен. Рыночная цена лучше установленной вручную министерскими чиновниками коррумпированными насквозь. И почему я должен платить как в Германии, а не как в Румынии например. Короче, разговор ниочём
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27.07.2020 13:03 Відповісти
Ну Румыния, так Румыния))) 10 грн за куб))) Кстати, я двумя руками за ваше предложение))) Надоело за вас платить за газ) Я не пользуюсь газом)
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27.07.2020 14:10 Відповісти
Ж ы..ды ******** що тут скажеш
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22.07.2020 22:17 Відповісти
Во всем мире цена газа падает... А у нас растёт. Правда потом зелёные брехуны обещают, что существенно снизится, но это сказки бабушки Арины - потом опять подрастёт, ведь нужно красть.
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22.07.2020 22:41 Відповісти
Зелёный, чтоб ты сволочь и весь твой род так жил, как твой народ. Сделай достойную зарплату и пенсию, тогда повышай цены. А вот, как прожить человеку, если пенсия у него 1800 грн. каким хреном платить за коммуналку, за что жить целый месяц? Этого вам уродам не понять, ведь вы в день просираите во много раз больше, чем несчастный пенсионер за месяц. Откуда ты свалился на нашу голову, где же твои обещания и твоей еврейки - мамы, что ты идёшь в президенты, чтоб народу лучше жилось? Да, конечно стало лучше жить дебильным слугам олигархам, всему твоему сброду, которые окружают тебя, твоему долбаному кварталу, твоим родственникам и всем твоим друзьям, которых ты пригрел у себя. С каждым днём народ тебя всё больше ненавидит и проклинает тот день, когда тебя выбирали. Чтоб тебе и всему твоему окружению было пусто!!!
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22.07.2020 22:58 Відповісти
Хаха, Порось поднял цену в 10 раз, и это при том что цена на хабах упала в 2-3 раза, но он для вас хороший, твари вы конченые.
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23.07.2020 06:24 Відповісти
Хмара - звездобол рыговский
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23.07.2020 08:10 Відповісти
Скажешь Порось не поднял цену в 10 раз? Давай обоснуй.
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23.07.2020 10:36 Відповісти
Нет... Он ПЕРЕСТАЛ заставлять МЕНЯ платить за вас...
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27.07.2020 11:58 Відповісти
А вы врете специально? Или просто по причине скудоумия?) По полкам разложить?)
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23.07.2020 10:24 Відповісти
Давай разложи, цена на газ на хабе в 2013 была 400 баксов а украинцам продавали по 90 коп, на начало 2019 цена упала до 150 баксов а украинцам продавал по 8,50.
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23.07.2020 10:34 Відповісти
А что совсем с математикой проблемы?) КТО оплачивал разницу между 400 баксов и 90 копейками???
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27.07.2020 11:57 Відповісти
Я же даже не спрашиваю, почему население Германии СЕЙЧАС платит 700 баксов)
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27.07.2020 12:42 Відповісти
А як ти жив з 2014 по 2019 коли пенсія була 900грн,а газ по 8.5 ?
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23.07.2020 10:32 Відповісти
Социальная пенсия?) Понятно... Даже на минималку не заработал?)
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27.07.2020 12:48 Відповісти
Просто зелень плодится и ей кушать хочется.
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23.07.2020 07:47 Відповісти
Ключове слово "НАЧАЛ ПОВЫШАТЬ"....
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23.07.2020 08:14 Відповісти
фанаты зеленых мудаков должны возрадоваться, эпоха бедности для бени закончилась. Безмозглые кретины у вас еще есть возможность глубже влезть в задницу проголосовав на следующих выборах за опзж.
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23.07.2020 14:24 Відповісти

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