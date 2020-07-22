"Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения

В июле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 7% – до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", рост цен связан с подорожанием топлива на европейских газовых хабах, передает БизнесЦензор.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", – отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В компании отмечают, что с начала года цена газа по ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

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Как сообщалось, в июне "Нафтогаз" снизил цены на газ для нужд населения и производителей тепла на 5,9% – до 2 142 грн за кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Они снижались с начала года.

Напомним, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, с марта "Нафтогаз" использовал средневзвешенную цену победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператора ГТС Украины".

В итоге цена на март была на 14% ниже цены февраля, цена на апрель на 15% ниже цены марта, цена на май на 20% ниже цены апреля, а цена на июнь на 6% ниже цены мая.