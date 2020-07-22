БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
377 0

"Укрзализныця" отчиталась о сокращении времени оборота грузового вагона на 17%

"Укрзализныця" в июле 2020 года вышла на рекордный показатель оборота грузового вагона, что составил 7,43 суток. Для сравнения в июне этого года он составлял 7,51 суток а в июле 2019 года – 8,94 суток.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"В любых условиях "Укрзализныця" ищет все возможности для роста производственных показателей и развития. Новый рекорд мы получили благодаря улучшению условий движения, увеличению участковой скорости грузовых поездов и слаженной работе между "Укрзализныцей" и предприятиями грузополучателя и грузоотправителями в последние полгода", – сказал Юрик.

Он также спрогнозировал, что по итогам июля показатель оборота грузового вагона будет еще меньше – около 7,35 суток, благодаря улучшению условий погрузки вагонов.

Оборот вагона – качественный комплексный показатель, на величину которого влияют объемы перевозок, наличие нужного вагонного парка, обеспеченность локомотивами и локомотивными бригадами, укомплектованность штата на линиях, технические и технологические возможности инфраструктуры и методики управления загруженными и пустыми парками вагонов, организация управления перевозками.

Автор: 

вантажі (1313) Укрзалізниця (4803) вагони (661)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 