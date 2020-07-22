В правительстве Германии критикуют планы США ввести санкции против "Северного потока-2"

Министр обороны Германии и председатель правящей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза санкций со стороны США в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" является "несовместимой с международным правом".

Об этом министр заявила в интервью Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

"Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у правительства Германии есть четкая позиция о том, что они не соответствуют международному праву", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Вместе с тем она заявила, что вопрос строительства "Северного потока-2" будет и в дальнейшем обсуждаться с государствами-членами ЕС и НАТО.

"Северный поток-2" – это проект, который обсуждается в Европейском союзе, а также в государствах-членах НАТО. Да, есть опасения, что Германия может стать слишком зависимой от российского газа, но этот вопрос мы можем решить. Также это касается проблем и обоснованных интересов Украины и Польши, которые должны быть согласованы в контрактах", – пояснила Крамп-Карренбауэр.

Как сообщалось, 20 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающий введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена в законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Она была одобрена единогласно.

Речь в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Прежде чем новые санкции вступят в силу, оборонный бюджет должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.