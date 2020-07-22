АРМА не смогла выбрать управляющего для арестованного медиахолдинга Курченко

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) не смогло выбрать управляющего для арестованных активов "Украинского Медиа Холдинга" беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает БизнесЦензор.

"На основании тщательного анализа документов, представленных 7 компаниями - участниками конкурса, тендерный комитет АРМА ни избрал победителя конкурсного отбора. Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, принявших участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подачи документов", – заявили в АРМА.

В агентстве сообщили, что для того, чтобы участники конкурса имели возможность более качественно подготовить необходимые документы, АРМА объявляет отбор повторно, с увеличенным сроком приема заявлений от потенциальных управляющих, который продлится до 28 августа.

Как сообщалось, в июне Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) начало поиск управляющего для арестованных активов "Украинского Медиа Холдинга" беглого бизнесмена Сергея Курченко.

В перечне активов, которые планируется передать в управление, – корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг, недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

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Напомним, Печерский райсуд Киева передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH) 9 сентября 2019 года.

В ходатайстве прокурора отмечалось, что в 2013 году Курченко приобрел акции UMH Group с целью легализации средств. При этом часть средств в размере $246,1 млн была выплачена TriLado Enterprise Inc. за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации.

Остальная часть средств на совершение сделки в размере $160 млн была получена за счет кредита, предоставленного АО "Укрэксимбанк" для подконтрольного преступной организации ООО "Ветек Медиа Инвест".

По этому делу прокурор просил арестовать корпоративные права ООО "Твоя пресса", ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", ООО "Радиогруппа", ООО "ТРК "Киевские ведомости", ООО "Телерадиокомпания "Пилот-Украина", ООО Телерадиокомпания "Золотые Ворота", ООО "Радио-Автотов", "Телерадиокомпания "Форум", ООО "Радио "Доверие", ООО "Кулинарный канал", ООО "Киев-Пресс", ООО "Запорожье медиа", ООО "ТРК "Донецк ФМ", а также другие компании медиахолдинга.