Новый глава НБУ хранит сбережения в швейцарском банке (обновлено)
Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко 21 июля внес изменения в свою декларацию о доходах.
Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.
Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля, в этот же день он опубликовал свою декларация о доходах. Но 21 июля подал исправленную декларацию.
В разделе "денежные активы" появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в швейцарском банке Lombard Odier and Co LTD $3,02 млн (83,8 млн грн в пересчете на сегодняшний курс гривни 27,79 грн/$). Также в этом же банке на счету у них есть 9,74 тыс. евро и $68,78 тыс. в глобальном климатическом фонде "Ломбард Одиер". Кроме того, на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96,04 тыс евро.
В то же время на счетах в украинском "Укргазбанке" Шевченко хранит 869,5 тыс. грн, 167,27 тыс. евро, 3 британских фунта стерлингов. На счету его жены в этом же банке было 3,5 тыс. грн, еще 10 тыс. евро она одолжила неназванной иностранной компании.
Кроме того, Кирилл Шевченко указал, что у него есть наличные сбережения: $20 тыс, 105 тыс. грн, 10 тыс. евро и у его жены – 15 тыс. евро, $27 тыс., 120 тыс. грн.
В разделе "финансовые обязательства" появилась информация о том, что Кирилл Шевченко должен 236,98 тыс. грн налогов.
В разделе "ценные бумаги" добавлена информация о 400 облигациях "Ощадбанка" в собсвтенности семьи. Номинальная стоимость одной облигации 23 686,2 грн, таким образом, эти ценные бумаги обошлись семье в 9,47 млн грн. Там же добавлено, что в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682,5 тыс. грн.
Кроме того, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1,31 млн грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria — 11,2 тыс. грн.
В разделе "ценной движимое имущество" Шевченко дополнительно указал:
- Три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии.
- Три единицы наручных часов BREGUET — принадлежащие самому Кириллу Шевченко.
- В собственности жены также добавили — наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитура из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli. Кольцо и два набора сережек Crivelli. Сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны без названия марки один браслет и кольцо.
В разделе "ценное движимое имущество — транспортные средства" Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.
В разделе "нематериальный активы" добавлена информация об авторском праве на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".
22 июля Шевченко также сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, задекларировав полученный 20 июля доход отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в сумме 3,44 млн грн от американского банка BofA Merrill Lunch.
Как сообщалось, в предыдущей версии декларации Шевченко наиболее внушительными цифрами было 14,5 млн гривен зарплаты на должности председателя правления "Укргазбанка" и доход 13 млн 316 тыс 940 грн от продажи недвижимости.
Как сообщалось, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
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Бо ситуація з точки зору поступлень коштів від трудових мігрантів, збільшення експорту, зниженння імпорту (зараз на зовнішньому ринку енергоносії - дешеві) є сприятливим для майбутньої "долі" гривні, економіки та населення! Об'єктивні причини для зазначених падінь, на сьогодні, в Україні -ВІДСУТНІ!
Але суб'єктивні дії влади, Бариг (Орди)- можуть все перекреслити!
-От з чим пов'язане нинішнє падіння валютних резервів НБУ, що лише за останні три дні, включаючи сьогоднішній, НБУ продав $350 млн і майже нічого не купив!!! А в квітні - міг за тиждень купляти по $250 млн. А в червні - взагалі зміг за тиждень прикупити $450 млн.! Що змінилося? Бо об'єктивні фактори впливу - залишилися незмінними Старе керівництво - могло і вміло, а нове - раптово і не вміє, чи не хоче, бо задачі - інші, чисто ЗЕківські?
-Змінилося не лише керівництво НБУ, але з ним - і монетарна, грошово-кредитна, резервна, емісійна, рестрикційна, курсова політики НБУ, в т. ч і в таргетування інфляції. А відсоткова , а особливо - в в сфері кредитування? - Невдовзі - і побачимо і відчуємо.
Бо про курсову - анонсовано! Які інструменти і в якому напрямку, будуть використані ним в макроекономічному регулюванні - також зможемо зробити висновки... з часом. Бо НБУ, в межах окреслених мною вище... політики і інструментів - МОЖЕ ВСЕ! В.т.ч. одночасно тримати Курс і Інфляцію - під Повним своїм контролем!
- В чому суть змін, "покращання"?
Повернулася політика утаювання валютної виручки олігархами, накопиченням її в офшорах, притримування платежів за міжнародними експортними контрактами, накопичення, утаювання та "притримування" комерцбанками валютних поступлень від мігрантів і їх сімей, штучне притримування продажі валюти (її обміну) населенням, зростання ажіотажного попиту на неї з боку громадян, дебіторів за імпортними контрактами, та спекулянтів... - на фоні "прогнозів" владоможців про "курс долара по 30, або й вище..."- Ось повний комплект суб'єктивних факторів зниження курсу і зменшення з/валютних резервів НБУ!
-Хто в цьому зацікавлений? -Орда, влада Бариг і страх населення!.
-Хто наживеться?- виключно Бариги! А Бюджет - сумніваюся, бо ділова активність виробників впаде, як і легальні обсяги торгівлі!
-Хто програє? - Бюджет, якому зовнішні запозичення прийдеться віддавати, все-таки, долярами!
Бюджет, який необгрунтовано сподівається на зростання ділової активності!
Всі підприємці, гривневі обігові кошти яких знеціняться!
Всі хто має гривневі депозити!
Всі покупці (в результаті "розкрутки" інфляції)!
Всі, кому нараховують та отримують зарплату та пенсії в гривнях!
А в цілому - програє все суспільство, окрім Орди та Бариг!
Есть прямое нарушение закона- прокуратура молчит. У прокуроров ведь тоже активы за рубежом без лицензиий.
Но дело в другом . Те кто покупает недвижимость за границей, деньги они честно заработали , заплатили налоги ?
Тогда за свои честно заработанные деньги вы без лицензии можете хатину купить где угодно .
Но когда ЗЕ декларирует убытки и не платит налогов , и в это время покупает хатину в Италии , то этим должна заниматься прокуратура . Как при убытках и не отплате налогов он мог купить хатыну в Италии ?
Так должно работать в нормальном государстве.
А учитывая ставку депозита в Швейцарии в 0.1-0.15 годовых там явно не три ляма лежит))).и лежат не в ощаде где есть "гарантия "«государства» ))и проценты явно в разы выше)))..вывод один-наш человек))...
А то поставили руководить НБУ человека, который не верит НБУ.
А может ему туда на швейцарские счета кто-то будет переводить деньги, чтобы этот кекс развалил НБУ.
Пусть вернет в Украину все свои деньги из Швейцарии, закроет все свои счета там, предоставит об этом справочку и только тогда пусть может начинать работать
Он уже пытался эту тему раскрутить и получил уголовку за заведомо ложные показания.