Новый глава НБУ хранит сбережения в швейцарском банке (обновлено)

Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко 21 июля внес изменения в свою декларацию о доходах.

Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.

Верховная Рада назначила Шевченко главой НБУ 16 июля, в этот же день он опубликовал свою декларация о доходах. Но 21 июля подал исправленную декларацию.

В разделе "денежные активы" появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в швейцарском банке Lombard Odier and Co LTD $3,02 млн (83,8 млн грн в пересчете на сегодняшний курс гривни 27,79 грн/$). Также в этом же банке на счету у них есть 9,74 тыс. евро и $68,78 тыс. в глобальном климатическом фонде "Ломбард Одиер". Кроме того, на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96,04 тыс евро.

В то же время на счетах в украинском "Укргазбанке" Шевченко хранит 869,5 тыс. грн, 167,27 тыс. евро, 3 британских фунта стерлингов. На счету его жены в этом же банке было 3,5 тыс. грн, еще 10 тыс. евро она одолжила неназванной иностранной компании.

Кроме того, Кирилл Шевченко указал, что у него есть наличные сбережения: $20 тыс, 105 тыс. грн, 10 тыс. евро и у его жены – 15 тыс. евро, $27 тыс., 120 тыс. грн.

В разделе "финансовые обязательства" появилась информация о том, что Кирилл Шевченко должен 236,98 тыс. грн налогов.

В разделе "ценные бумаги" добавлена информация о 400 облигациях "Ощадбанка" в собсвтенности семьи. Номинальная стоимость одной облигации 23 686,2 грн, таким образом, эти ценные бумаги обошлись семье в 9,47 млн грн. Там же добавлено, что в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682,5 тыс. грн.

Кроме того, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1,31 млн грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria — 11,2 тыс. грн.

В разделе "ценной движимое имущество" Шевченко дополнительно указал:

Три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии. Три единицы наручных часов BREGUET — принадлежащие самому Кириллу Шевченко. В собственности жены также добавили — наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитура из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli. Кольцо и два набора сережек Crivelli. Сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны без названия марки один браслет и кольцо.

В разделе "ценное движимое имущество — транспортные средства" Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.

В разделе "нематериальный активы" добавлена информация об авторском праве на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

22 июля Шевченко также сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, задекларировав полученный 20 июля доход отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в сумме 3,44 млн грн от американского банка BofA Merrill Lunch.

Как сообщалось, в предыдущей версии декларации Шевченко наиболее внушительными цифрами было 14,5 млн гривен зарплаты на должности председателя правления "Укргазбанка" и доход 13 млн 316 тыс 940 грн от продажи недвижимости.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".