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Минцифры планирует запустить финансовый мониторинг виртуальных активов

Минцифры планирует запустить финансовый мониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить финансовый мониторинг виртуальных активов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

"Финансовый мониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций", - сообщает министерство.

Для этого Минцифры подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V., которая является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторинга транзакций с виртуальными активами. Министерство сможет использовать инструмент мониторинга, который позволит проверить происхождение подозрительных транзакций.

"Аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций", - сообщает министерство.

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