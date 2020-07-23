"Укрзализныця" изучит возможность покупки поездов у швейцарской Stadler

АО "Укрзализныця" изучает возможность покупки электропоездов и дизель-поездов у швейцарской компании Stadler.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

И.о. председателя правления компании Иван Юрик обговаривал этот вопрос во время встречи с представителями бизнеса и производителями подвижного состава Швейцарской Конфедерации.

"Поезда этого производителя уже положительно зарекомендовали себя на широкой колее. В частности, поезда производства этой компании успешно используются белорусской железной дорогой для организации городской электрички и региональных перевозок", - отметил Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы для реализации проекту городской электрички Киева.

Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).

Крюковский вагоностроительный завод за первый квартал получил консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн).

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