"Укрэнерго" выдала Бурштынской ТЭС свидетельство участника рынка вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" выдало Бурштынской ТЭС АО "ДТЭК Западэнерго" свидетельства о соответствии ее электроустановок требованиям для вспомогательных услуг. Также компания внесена в Реестр единиц предоставление вспомогательных услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, это первая электростанция, которая сможет предоставлять дополнительные услуги в торговой зоне "Бурштынский энергоостров", - сообщает "Укрэнерго".

"Укрэнерго" сообщает, что до этого в торговой зоне "энергоостров Бурштынской ТЭС" резервы не закупались в связи с отсутствием сертифицированных поставщиков вспомогательных услуг.

Свидетельство Бурштынской ТЭС было выдано по вторичному регулированию – автоматический резерв восстановления частоты (аРВЧ) объемом по 194 МВт на загрузку и разгрузку, ручной резерв восстановления частоты (рРВЧ) по 235 МВт, по третичному регулированию – резерв замещения (РЗ) объемом по 363 МВт на разгрузку и загрузку.

По данным "Укрэнерго", в торговой зоне Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в аукционах на закупку вспомогательных услуг могут принимать участие 11 электростанций, в том числе восемь ГЭС, входящих в состав ЧАО "Укргидроэнерго", Кураховская ТЭС ООО "ДТЭК Схидэнерго", Харьковская ТЭЦ-5 и Запорожская ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго".

Суммарный объем сертифицированных в энергосистеме РПЧ составляет ± 115 МВт, аРВЧ 1449 МВт (± 724,5 МВт), рРВЧ 3696 МВт (-3645), РЗ 4263 МВт.

Как писал БизнесЦензор, НЭК "Укрэнерго" начала испытания энергоблоков Бурштынской ТЭС на соответствие требованиям к предоставлению вспомогательных услуг.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.