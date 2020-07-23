Нацбанк потратил $350 миллионов из-за заявлений властей о девальвации гривни (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) 21-23 июля продал $350 млн для сдерживания падения курса гривни в условия усилившихся ожиданий девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В последние дни мы наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. То есть нельзя сказать, что кто-то один покупает валюту: мы видим, что покупает валюту население, покупает бизнес. И как по мне нет другого объяснения, чем то, что это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и так далее", – сказал Сологуб.

"Хочу сказать, что фундаментальных причин никааких нет, наоборот, достаточно благоприятная систуация, как с точки зрения экспорта нашего и цен, и объемов, так и импорт начал расти, но все еще остается довольно слабым. То есть это в первую очередь реагирование на заявления о том, что гривня будет слабеть", – добавил он.

Замглавы НБУ подчеркнул, что регулятор имеет возможности сглаживать чрезмерные колебания курса.

"Интервенции проходят в нормальном режиме, за последние три дня, включая сегодняшний день, мы на моменте продали около $350 млн. Напомню, что в марте, когда была также достаточно турбулентная ситуация на валютном рынке, были дни, когда мы в день примерно такие же суммы продавали", – добавил Сологуб.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей девальвации гривни замглавы НБУ подчеркнул, что курс национальной валюты является плавающим.

"Национальный банк не ожидает никакого курса, НБУ живет в режиме плавающего обменного курса и делает так, что бы курс определялся рыночными тенденциями, динамикой платежного баланса, а наше задание сглаживать колебания", – сказал Сологуб.

Он также прокомментировал заявления ряда представителей властей о том, что нынешний курс гривни ниже заложенного в госбюджете, что угрожает недопоступлением запланированных доходов.

"В отношении курса, который заложен в бюджет, мы не раз подчеркивали, что практика завышения инфляционного прогноза, курсового прогноза для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета всегда потом имеет негативные последствия… Для Национального банка говорить о том, что курс, который был заложен в бюджет для того, чтобы как-то надуть его, должен влиять на нашу политику – это не имеет никакого значения", – добавил Сологуб.

Читайте также: Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

О необходимости обесценивания гривни также заявлял глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ("Слуга народа" Даниил Гетманцев, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну