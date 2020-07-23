Прибыль Оператора ГТС превысила 13 миллиардов за полгода

ООО "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в январе-июне 2020 года получил чистую прибыль в размере 13,1 млрд грн, что на 18% больше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные главой оператора Сергей Макогон в ходе онлайн презентации, передает БизнесЦензор.

Доход компании за первое полугодие составил 29 млрд грн, в том числе от транзита российского газа в Европу – 21,1 млрд грн, от транзита по другим маршрутам – 4,3 млрд грн, от балансирования – 3,2 млрд грн и 0,4 млрд грн других доходов.

В целом по итогам года план доходов "Оператора ГТС" установлен на уровне 61,6 млрд грн.

Согласно данным компании, объем транзита газа в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт газа из стран ЕС вырос на 24% – до 7 млрд кубометров, добыча газа в Украине сократилась на 7% – до 9,8 млрд куб. м.

Как сообщалось, ООО "Оператор ГТС Украины" прогнозирует, что транзит российского природного через территорию страны составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.