Шмыгаль отрицает переговоры с новым главой Нацбанка об эмиссии гривни

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы Национального банка Украины и никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется.

Об этом глава правительства заявил в ходе рабочего визита в Брюссель, отвечая на вопрос, обсуждается ли с главой НБУ возможная эмиссия гривни, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не обсуждаем эмиссию гривни, тем более, в каком размере. НБУ – независимый орган. Мы это сегодня еще раз проговорили, еще раз заверили Еврокомиссию в том, что НБУ останется независимым, выполняет свою стратегию", – сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что эмиссия в необходимых размерах – это предмет ежедневной работы НБУ и никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется и вестись не будет.

В то же время премьер-министр допустил покупку Национальным банком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке в отдельных случаях.

"Относительно выкупа ОВГЗ государством на вторичном рынке: это возможно в отдельных случаях, но это не может быть практикой", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос, как он относится к возможной покупке Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

На уточняющий вопрос, насколько целесообразно это делать сейчас, премьер подчеркнул: "Это возможно, но целесообразность определяет Министерство финансов".

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Как сообщалось, ранее глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил о необходимости увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.

В свою очередь бывлий глава НБУ Яков Смолий подчеркивал, что Национальный банк не может финансировать дефицит госбюджета и допустить бесконтрольную эмиссию гривни из-за рисков роста инфляции и обесценивания национальной валюты.