"Нафтогаз" отчитался о падении добычи газа за полгода

Дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" по итогам первого полугодия 2020 года обеспечил добычу 6,69 млрд кубометров газа, что на 0,8% или 53 млн куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", средняя цена реализации газа компанией уменьшилась на 47% по сравнению с первым полугодием 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Фактически, нам удалось удержать производственные показатели в трудное время, когда другие добывающие компании кардинально сокращают операционные планы и программы. Наша команда запустила в работу 9 высокопроизводительных скважин в течение первого полугодия 2020 года. По некоторым направлениям, где мы уверены в получении максимального результата, количество производственных операций даже увеличено", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

В компании уточнили, что показатели добычи товарного газа были достигнуты благодаря выполнению производственной программы. В частности, завершено бурение 20 скважин, выполнено 347 операций колтюбинговых установками, осуществлено 53 операции по ГРП, проведено 62 операции по капитальному ремонту скважин, введено в эксплуатацию 3 дожимных компрессорных станции, реконструировано 2 установки комплексной подготовки газа.

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Как сообщалось, по данным "Нафтогаза" добыча газа в Украине составила 20,7 млрд кубометров.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.