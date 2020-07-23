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Украина разместила еврооблигации на $2 миллиарда под 7,25% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина разместила еврооблигации на $2 миллиарда под 7,25% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги, сответствующие заявки принимались по четверг включительно, а расчеты намечены на 28 июля.

Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц.

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Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Автор: 

держборг (1095) Мінфін (2944) облігації (1472) євробонди (631)


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Топ коментарі
+3
А было 3,5%. на 2 млрд - это почти 40 млн долл в год лишних процентов. Зебилы ! Возрадуйтесь!
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23.07.2020 19:10
+1
То есть на валютный депозит украинцу банк дает 1 %, а иностранцам - 7,25 %!!! Такая же ставка, как мне банк дает на гривну! Кто-то явно продолжает строить пирамиду ОВГЗ, и это явно не Смолий! Я тоже хочу купить под такой процент? Пан Сергей Марченко, куда обращаться для покупки?
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24.07.2020 08:28
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А было 3,5%. на 2 млрд - это почти 40 млн долл в год лишних процентов. Зебилы ! Возрадуйтесь!
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23.07.2020 19:10 Відповісти
Так тебе время заработать те лишние 40 лимонов,занеси 2 ярда и зарабатывай.
"вчера раки были по 3,но маленькие"
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24.07.2020 09:56 Відповісти
у меня по 3.8. Тебе нищеброд такого не снилось. Читай, урод, если ,конечно, умеешь https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika
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24.07.2020 18:54 Відповісти
То есть на валютный депозит украинцу банк дает 1 %, а иностранцам - 7,25 %!!! Такая же ставка, как мне банк дает на гривну! Кто-то явно продолжает строить пирамиду ОВГЗ, и это явно не Смолий! Я тоже хочу купить под такой процент? Пан Сергей Марченко, куда обращаться для покупки?
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24.07.2020 08:28 Відповісти
Кто же тебе даст и пустит до корыта. Електроенергию тоже государство Украина продает олигархам и даже за бугор в 3 раза дешевле чем населению Украины. Как было у нас население рабами так и осталось.
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24.07.2020 10:26 Відповісти
Бог в помощь и https://privatbank.ua/ru/ovdp Google проводник.
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24.07.2020 10:42 Відповісти
Так і позичають то у себе - у своїх офшорах!
Бо РФ - під санкціями, але їй чомусь вдається постійно розміщувати під 4,5%...
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24.07.2020 09:22 Відповісти
7.25%.Это грабеж
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24.07.2020 10:14 Відповісти
А чем отдавать будете? Землей или у ***** в долг опять возьмете в обмен на крым и дамбас?
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24.07.2020 10:23 Відповісти

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