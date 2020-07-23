Украина разместила еврооблигации на $2 миллиарда под 7,25% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги, сответствующие заявки принимались по четверг включительно, а расчеты намечены на 28 июля.

Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром. Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц.

Читайте также: Крупнейшие бизнес-ассоциации обеспокоены заявлением главы НБУ об отставке

Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.