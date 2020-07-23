Крупнейший производитель яиц сократил продажи на 20%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-июне 2020 года сократила продажи яиц на 19,7% – до 490 млн шт.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, компания в первом полугодии 2020 произвела 793 млн яиц против 782 млн яиц за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Экспорт яиц за отчетный период снизился почти в два раза – до 169 млн штук, что составляет 34% общего объема продаж в яичном сегменте (в первом полугодии 2019 года доля экспорта достигала 55%).

При этом средняя цена реализации яиц в январе-июне 2020 года снизилась на 7% – до $0,059 за штуку (без НДС).

Объем переработки за шесть месяцев 2020 года снизился на 1% год к году и составил 290 млн яиц. Компания произвела 1,78 тыс. тонн сухих яичных продуктов и 6,6 тыс. тонн жидких яичных продуктов (в первом полугодии 2019 – 1,53 тыс. тонн и 7,21 тыс. тонн соответственно).

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В отчете говорится, что объем реализации сухих яичных продуктов вырос в 1,6 раза – до 1,66 тыс. тонн, из которых 73% были экспортированы (в первом полугодии 2019 года – 69%).

Объем реализации жидких яичных продуктов снизился на 9% – до 6,4 тыс. тонн, из которых на экспорт было продано 39% (в первом полугодии 2019 года – 49%).

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась год к году на 14% и составила $3,96 за кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов снизилась на 12% – до $1,26.

По состоянию на 30 июня 2020 года общее поголовье "Овостара" составило 8,24 млн голов, в том числе 6,91 млн голов несушки (по состоянию на 30 июня 2019 года – 7,56 и 6,51 млн голов соответственно).

"В первом полугодии 2020-го компании удалось минимизировать негативное влияние пандемии COVID 19 на операционную деятельность компании, поддерживая объем производства и реализации собственной продукции на уровне предыдущего периода. Вместе с тем, вследствие снижения спроса на яичные продукты со стороны B2B клиентов, объем продаж в данном сегменте уменьшился. В целом, менеджмент считает операционные результаты первого полугодия удовлетворительными", – отметил генеральный директор компании Борис Беликов.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар Юнион" по итогам 2019 года получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.