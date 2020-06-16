Украина сократила производство молока, мяса и яиц

Производство молока в Украине в январе-мае 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,64 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), за пять месяцев этого года произведено 1,41 млн тонн мяса (в живом весе), что на 1% больше объемов января-мая предыдущего года.

Производство яиц за 5 месяцев этого года снизилось на 0,4% – до 6,99 млрд шт.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд шт., мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.