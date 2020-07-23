Курс гривни приблизился к отметке 28 грн/$

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на пятницу, 24 июля, курс гривни на уровне 27,8779 грн/$, ослабив его еще 11 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума со времени валютной паники после введения карантина в конце марта.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 5 копеек, опустившись до 32,2366 грн за евро. В последний раз перед этим курс евро превышал отметку 32 грн в январе 2019 года.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 21-23 июля продал $350 млн для сдерживания падения курса гривни.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб назвал причиной снижения курса усилившиеся ожидания девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну