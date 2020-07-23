Киевсовет ввел льготы для ресторанов с летними площадками

Депутаты Киевсовета приняли решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также - для бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 грн.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов - до конца года.

Если же предприниматели уже заплатили долевое участие до вступления в силу решения Киевсовета - эти средства будут зачислены как уплата долевого участия на следующий период (год).