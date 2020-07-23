Суд заблокировал аукцион по продаже "Укрэксимбанком" бизнес-центра на Оболони

Хозяйственный суд города Киева своим решением заблокировал проведение назначенного на 23 июля аукциона по продаже ТРЦ "Дивосвит" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба государственного "Укрэксимбанка", передает БизнесЦензор.

"За один день до торгов с начальной ценой 166,4 млн грн судья Хозяйственного суда города Киева Алексей Спичак заблокировал проведение назначенного на 23 июля аукциона по продаже ТРЦ "Дивосвит". Это подрывает авторитет украинского судопроизводства, поскольку позволяет экс-депутату Василию Барткиву и связанным с ним компаниям дерзко игнорировать исполнение решения суда, вступившего в законную силу", – заявляют в банке.

В сообщении подчеркивается, что принудительное взыскание задолженности на сумму почти 200 млн грн с компаний "Солидарность", "Солтрейд" и "Диво-Свит" продолжается более семи лет.

"После объявления аукциона компании-должники подали в Хозяйственный суд Киева необоснованные жалобы о якобы несоблюдении процедур, что на самом деле является очередной попыткой не возвращать "Укрэксимбанку" кредитные средства", – отмечают в банке.

"Укрэксимбанк" констатирует, что в ходе заседания по этому иску 21 июля суд поддержал позицию должников, что привело к срыву торгов и позволило должнику оставить у себя контроль над объектом и продолжать получать выручку от его эксплуатации.

"Что касается действий судьи Спичака, "Укрэксимбанк" обратится в Высший совет правосудия для прекращения дальнейших препятствий в реализации законных интересов государства, а также уменьшение проблемной задолженности банковского сектора", – сообщили в банке.

Как сообщалось, в начале июля государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу офисно-торговый центр "Дивосвит" в Киеве со стартовой ценой 166,4 млн грн. Торги на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") были назначены на 23 июля.

Многофункциональный офисно-торговый комплекс "Дивосвит" является современным бизнес-центром класса "В+". Общая площадь комплекса составляет 7,3 тыс. кв. м. Внутреннее незастроенное пространство приспособлено для максимально удобной планировки офисов и торговых помещений, а также имеющиеся технические помещения для обслуживающего персонала. Здание максимально оснащено системами жизнеобеспечения и присоединено к коммуникациям. Бизнес-центр имеет собственный наземный паркинг.