Строительство нового аэропорта в Днепре начнется в сентябре

Первая фаза строительства аэропорта в Днепре начнется уже в сентябре 2020 года. Одновременно должны стартовать работы по возведению взлетно-посадочной полосы и терминала.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Строительству любого масштабного проекту предшествует большая документальная работа, которой занимаются десятки специалистов в различных областях. Минимальные сроки проведения экспертиз и тендеров, получения разрешений регламентирует закон. Это длительный процесс. Однако благодаря грамотному менеджменту уже в сентябре сможем начать первую фазу строительства нового аэропорта", - отметил глава ОГА Александр Бондаренко.

Глава области добавил: чтобы оптимизировать сроки строительства взлетно-посадочной полосы, проект разбили на две части. Тендер на первую фазу проходить с августа по сентябрь. Выберут подрядчика, который осенью выполнит подготовительные работы. Одновременно инвестор DCH возьмется за возведение терминала.

"Параллельно начнется международный тендер на вторую фазу работ - выберут генподрядчика, который сделает основной объем работ по строительству полосы. Победителя объявят через три месяца. К тому времени будет готов проект, который само пройдет необходимую экспертизу. Подход к делу, когда все процессы выполняются параллельно, позволит нам завершить строительство в конце 2022 года", - отметил Александр Бондаренко.

Взлетно-посадочную полосу международного аэропорта в Днепре построит государство - средствами распоряжается госпредприятие "Фининпро". ВПП будет длиной 3200 м, с современной навигационной и светосигнальной системами. За новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе отвечает инвестор - украинская промышленно-финансовая группа DCH.