Украина направит $850 миллионов от размещения новых евробондов на выкуп облигаций

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,82 млн и $371,34 млн по цене соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.

Как отмечается в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу, суммарный объем выплаты составит $846,15 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям 2033 года – на 30 июля.

Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.

Как сообщалось, накануне Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.