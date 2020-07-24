БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 134 9

Украина направит $850 миллионов от размещения новых евробондов на выкуп облигаций

Украина направит $850 миллионов от размещения новых евробондов на выкуп облигаций

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,82 млн и $371,34 млн по цене соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.

Как отмечается в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу, суммарный объем выплаты составит $846,15 млн, передает  БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

Дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям 2033 года – на 30 июля.

Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.

Как сообщалось, накануне Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Мінфін (2945) фондовий ринок (282) облігації (1473) євробонди (631)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это называется перезанять, занимаешь у одних чтоб отдать другим.
показати весь коментар
24.07.2020 10:30 Відповісти
Ето типо как енекдот про навар из яиц. Только нужно нашим внукам рассказать что они уже рождаются поуши в долгах и на них уже взяли кредит *наше* государство.
показати весь коментар
24.07.2020 10:37 Відповісти
Нам все время рассказывают про рыночную економику, право выбора и прочую туфту. Скажите, а где можно взять бумагу что я не беру на себя и на своих детей кредиты, *зеленые тарифы* и обязанности, взятые чиновниками нашего государства?
показати весь коментар
24.07.2020 10:39 Відповісти
ты голосовал за нынешнюю власть и значит ПОЛНОСТЬЮ согласен с их решениями - ты делегировал им твое право решать.
показати весь коментар
24.07.2020 12:45 Відповісти
Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 за счет евробондов-2033 - Цензор.НЕТ 7020
показати весь коментар
24.07.2020 12:06 Відповісти
это называется "А ПОСЛЕ НАС-ХОТЬ ПОТОП". земрази
показати весь коментар
24.07.2020 11:52 Відповісти
взяли кредит для погашения кредита.
только под больший процент.
7,25% годовых, для государственного кредита это полный ПИСЕЦ!!!!!!!

показати весь коментар
24.07.2020 20:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 