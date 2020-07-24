"Укрспирт" увеличил прибыль на 67%

За первое полугодие 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составил 21 млн. гривен, что на 67% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

"Важно и то, что предприятие в этом году за этот период уплатило на 91 млн гривен больше налогов в государственный бюджет, чем по сравнению с 2019. В этом году уплачено 307 млн. грн. налогов, в аналогичном периоде 2019 - 213 млн", - говорится в сообщении.

В первом полугодии 2020 года "Укрспирт" произвел 3,3 млн декалитров спирта, в 2019 году - 2,5 млн декалитров спирта.

Как сообщал БизнесЦензор, за первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 9,28 млн грн, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.