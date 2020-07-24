Минфин подтвердил размещение новых еврооблигаций на $2 миллиарда

Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" – рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 30 июля.

Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму $846,15 млн, а также для финансирования дефицита госбюджета.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, накануне Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.