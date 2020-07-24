Минфин подтвердил размещение новых еврооблигаций на $2 миллиарда
Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" – рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 30 июля.
Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму $846,15 млн, а также для финансирования дефицита госбюджета.
"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Как сообщалось, накануне Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, тогда как первоначальный ориентир доходности составлял 7,75%.
Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
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Наверное потому, что властям, которых мы избираем эти кредиты не отдавать, а так бы взяли деньги на срок своей каденции и вернули,так нет - перекладывают на население, к тому же деньги от % не выводились бы из страны, меньше была бы девальвация, инфляция,% ставка не подымалась, ожила бы экономика, поступали бы деньги в бюджет на социалку,сокращался долг , зарплата росла у населения и той же власти это же прописные истини так сказать заработал вечный двигатель жизни или власть на зарплату не живут , а постоянно ломает это двигатель грабежом страны, тогда логично почему они берет кредиты за границей по завышенным процентам,финансируют дороги , медикаменты,Зе э/э бизнес олигархов и все закупают из бюджета по завышенным не рыночным ценам, уже дожились бюджет финансирует приватизированные монополии олигархов, так зачем их надо было приватизировать?, зато приватизируют себе от государства по заниженным ценам не допуская население к гос.собственности и прибыли, короче тупо обкрадывают страну, доводя населерие до нищеты.