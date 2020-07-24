Туристы из России появятся в Турции после 1 августа

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В частности, в Турции для россиян будут открыты с 1 августа аэропорты Анкары и Стамбула. С 10 августа – курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана.

Также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно с Занзибаром.

Россия приостановила международные регулярные и чартерные рейсы 27 марта. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы, организованные ведомствами для возвращения в страну застрявших за границей россиян, частные рейсы и рейсы по ввозу в страну иностранных специалистов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили о готовности начать начать принимать российских туристов в Турции, на Кубе, Доминикане, Мексике, на Мальдивах, в Хорватии, Египте и ОАЭ.

Как сообщалось, с 1 июля возобновлены регулярные авиарейсы между Украиной и Турцией. Эта страна остается одной из немногих популярных для отдыха стран, открытых для украинских туристов.