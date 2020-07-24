КСУ отменил норму закона о перечислении прибыли госкомпаний в бюджет

Конституционный суд (КСУ) признал неконституционной норму закона "Об управлении объектами государственной собственности" об автоматическом распределении в госбюджет части прибыли компаний с долей государства.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

"Предусмотренный абзацем восьмым части пятой статьи 11 закона механизм "который состоит в обязательном направлении части чистой прибыли в госбюджет без волеизъявления участников хозяйственной организации, ограничивает их корпоративные права, в частности такую составляющую, как правомочность на участие в управлении хозяйственной организацией", – сказано в решении КСУ.

Суд указал, что Конституция предусматривает гарантии защиты права собственности, которые распространяются на корпоративные права участника хозяйственной организации.

"Конституционный суд считает, что указанное нормативное регулирование ставит государство в привилегированное положение по сравнению с другими участниками хозяйственной организации государственного сектора экономики, то есть является дискриминационным", – сказано в сообщении.

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В суде уточнили, что соответствующее решение первый сенат КС принял по делу о конституционной жалобе АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Аванпост".

Согласно признанной неконституционной норме закона, хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также их дочерние компании, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, обязаны до 1 июля уплатить в госбюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30%.