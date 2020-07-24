Банк Ахметова получил 1,25 миллиарда прибыли за полгода

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в первом полугодии 2020 года получил 1,25 млрд грн прибыли.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля – 19,38% (требование НБУ – не менее 10%).

По данным ПУМБ, в марте он получил акт налоговой проверки, согласно которому налоговики обнаружили занижение налога на прибыль и других налогов на общую сумму 143,55 млн грн. Как отмечал банк, он находится в процессе обжалования указанного акта и указанных в нем сумм.

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Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направил на выплату дивидендов акционерам 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7 место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.