"Закарпатгаз" подаст в суд на 9000 должников

Почти 40 тыс. клиентов ни разу не заплатили за услугу распределения (доставки) газа. Суммарный долг этих лиц превышает 19 млн грн, тогда как все клиенты АО "Закарпатгаз" по состоянию на 24 июля задолжали 38 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, крупнейшим должникам направлены сообщения о задолженности, сейчас идет подготовка материалов для передачи в суд по почти 9 тыс. потребителей, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что принудительное взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам. Потребителю придется заплатить судебный сбор, а также оплатить юридическую помощь. Таким образом, в большинстве случаев сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по распределению (доставки) газа. Например, минимальный размер судебного сбора составляет 2100 грн.

"На время карантина действительно введен мораторий на начисление пени, штрафов и отключения газа за долги. Однако взыскание долга в судебном порядке - нет. К сожалению, мы вынуждены прибегать к таким непопулярным методам, поскольку средства, поступающие от платы за услугу по распределению – единственный источник финансирования деятельности компании. Несвоевременные расчеты ставят под угрозу бесперебойное и безопасное газоснабжение всей области", – прокомментировала коммерческая директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

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В компании пояснили, что уплаченные потребителями за распределение газа средства тратятся на работу аварийно-диспетчерской службы, ремонт и замену газопроводов, поверку счетчиков, обслуживание старых и установка новых газораспределительных пунктов, сервисное обслуживание клиентов и тому подобное.

В частности, сегодня на Закарпатье 170 км газопроводов эксплуатируются более 40 лет. Их менять следует в первую очередь. Кроме того, газовые подземные сети на Закарпатье находятся под дополнительной нагрузкой. Сейсмологическая активность, систематические паводки и повышенная кислотность почв - это те факторы, которые приводят к сокращению срока эксплуатации газовых сетей и увеличение количества аварийных ситуаций.

АО "Закарпатгаз" – газораспределительная компания, которая обслуживает 275 тыс. потребителей в категории "население", 2 тыс. бюджетных организаций и почти 5 тыс. промышленных и коммунальных объектов. Кроме того, услугами АО "Закарпатгаз" пользуются 10 объектов теплокоммунэнерго, а также почти 600 религиозных организаций края. Общая протяженность газопроводов, обслуживает компания, составляет 7,5 тыс км.