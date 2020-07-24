Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger уволила 21 тысячу сотрудников

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger NV в пятницу отчиталась о втором подряд квартальном убытке после того, как отразила списание в размере $3,7 миллиарда, включая расходы, связанные с сокращением свыше 21 тыс. сотрудников.

В итоге во втором квартале Schlumberger получила чистый убыток в размере $3,43 млрд по сравнению с прибылью в $492 млн годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Выручка компании за отчетный период в Северной Америке составила $1,18 млрд, сократившись более чем вдвое в годовом выражении.

"Условия в третьем квартале предполагают скромное увеличение активности в плане завершения работ по гидроразрыву пласта в Северной Америке, но с очень низкой (сравнительной) базы", – сказал глава Schlumberger Оливье Ле Пеш.