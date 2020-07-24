Китай выкупит трубопроводы у крупнейших частных компаний за $55 миллиардов

Основанная в конце прошлого года государственная китайская компании China Oil & Gas Pipeline Network Corp. выкупит ряд активов нефтегазовых компаний PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) на общую сумму около $55 млрд.

Согласно условиям сделки, PetroChina продаст несколько крупных нефте- и газопроводов, ряд терминалов и хранилищ примерно за $38,36 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь Sinopec продаст трубопроводные активы стоимостью $17,05 млрд.

После завершения сделки PetroChina получит 30% в Pipeline Network. Доля Sinopec и ее дочерних компаний в акционерном капитале Pipeline Network составит $9,99 млрд.

Ожидается, что его общий объем после реализации сделок и других запланированных инвестиций составит около $71 млрд.

В сообщениях PetroChina и Sinopec говорится, что продажа активов позволит им сократить задолженность, снизить капитальные затраты, связанные с обслуживанием и расширением трубопроводов, и сосредоточиться на ключевых бизнесах.

На этой неделе подразделение Sinopec, Sinopec Kantons Holdings Ltd., акции которого торгуются на Гонконгской бирже, также заключило сделку с Pipeline Network о продаже газопровода за $460 млн.