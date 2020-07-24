Банки прогнозируют рост кредитования, – опрос НБУ

Пик негативных ожиданий украинских банков был пройден в первом квартале 2020 года, большинство банков ожидают активизации кредитования.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины опроса об условиях банковского кредитования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Почти 60% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе. Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования сдержанные", – отмечается в сообщении.

Кроме того, около половины опрошенных банков ожидают увеличения средств предприятий и домохозяйств, при этом крупные банки прогнозируют преобладание роста депозитов корпораций.

По данным опроса, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, несмотря на усиление стандартов кредитования, которое продолжается второй квартал подряд.

"В случае с корпорациями такое усиление банки объясняют негативными курсовыми и экономическими ожиданиями, а для домохозяйств – ожиданиями ухудшения платежеспособности заемщиков и снижением общей экономической активности", – пояснил НБУ.

Указывается, что согласно прогнозам банков, стандарты кредитования могут быть смягчены в течение следующих трех месяцев.

Нацбанк отметил, что уровень одобрения кредитных заявок продолжает снижаться второй квартал подряд, в частности, больше всего снизился уровень одобрения для займов в иностранной валюте и долгосрочных займов, в меньшей степени – для кредитов в нацвалюте и краткосрочных.

НБУ добавил, что во втором квартале также продолжилось снижение уровня одобрения заявок на кредиты домохозяйствам, при этом более трети респондентов снизили ставки по таким кредитам.

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Согласно результатам опроса регулятора, во втором квартале 2020 года ощутимо снизился спрос на кредиты со стороны предприятий.

По данным НБУ, спрос на кредитование вырос только со стороны малых и средних предприятий (МСП) в том числе из-за потребности в реструктуризации займов, тогда как спрос крупных предприятий – наоборот уменьшился на фоне снижения потребности в запасах, оборотном капитале и капитальных инвестициях.

Нацбанк также отметил, что во втором квартале продолжилось снижение кредитного спроса домохозяйств, в том числе на потребительские займы, при этом банки ожидают восстановления спроса на кредиты домохозяйствам в третьем квартале.

Указывается, что 73% опрошенных респондентов оценили долговую нагрузку заемщиков как умеренную, вместе с тем, по оценкам крупных банков, этот показатель вырос по сравнению с прошлым кварталом, в частности, ощутимо возросла долговая нагрузка крупных предприятий.

Согласно результатам опроса, банки снизили оценки большинства рисков, при этом кредитный и операционный риски остаются достаточно высоким на горизонте трех месяцев.

В НБУ уточнили, что опрос проводился с 18 июня по 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%.