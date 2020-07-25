В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса

В Украине резко возросло количество обнаруженных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, свидетельствую данные системы мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

За сутки по состоянию на утро 25 июля зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Украине составило на утро субботы 63 929 человек, выздоровевших – 35 497, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 590 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 842 человек, что на 476 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 8702, Киеве – 7525, Черновицкой области – 5548, Ривненской области – 5542, Закарпатской области – 4774.

24 июля за сутки было зафиксировано 972 новых случаев коронавируса, 23 июля – о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.