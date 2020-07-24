В Украине за сутки выявили 972 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 24 июля выявили 972 новых случая коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

Всего в Украине с начала эпидемии выявлено 62823 случая коронавируса. Из них летальных случаев – 1571, выздоровели 34886 человек, продолжают болеть 26366 человек. Подозрения на коронавирус у 113589 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 8588, Киеве – 7396, Черновицкой области – 5485, Ривненской области – 5399, Закарпатской области – 4706.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.