В Украине за сутки обнаружено более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 27 июля обнаружено 807 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

Также за сутки зафиксировано 11 летальных случаев от коронавируса, 315 случаев выздоровления, 481 случай заболевания.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 65656, общее количество летальных случаев – 1616.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 8952, Киеве – 7690, Ривненской области – 5701, Черновицкой области – 5634, Закарпатской области – 4874.

Как пислал БизнесЦензор, в Украине резко возросло количество обнаруженных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, свидетельствую данные системы мониторинга СНБО.