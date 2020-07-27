Украина запаслась газом и углем для отопительного сезона, – Буславец
Временная и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина готова к прохождению отопительного сезона.
Об этом Буславец рассказала во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.
"На сегодня у нас полностью мы обеспечены топливным ресурсом как углем, так и газом. На сегодня в плановом режиме проводятся ремонтные все программы генерирующего оборудования", - сказала Буславец.
Как писал БизнесЦензор, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 июля 2020 года составили 21,719 млрд куб. м, почти достигнув уровня вхождения страны в прошлый отопительный сезон (21,784 млрд куб. м на 31 октября-2019), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
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