Дотации из госбюджета на зарплаты шахтерам достигли 3 миллиардов, – Буславец

Объем средств бюджета , направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил 3 млрд грн.

Об этом заявила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты около 3 млрд грн", – отметила Буславец.

При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная) составляет немногим более 200 млн грн.

"Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать", – подчеркнула Буславец, отметив, что "нам удалось вернуть шахтеров с митингов на работу".

Как сообщалось, Минэнерго заканчивает разработку концепции реформирования угольной отрасли и плана мер к ней, а также привлечено в разработке Национальной программы трансформации угольной отрасли до 2030 года. Она предусматривает постепенное закрытие нерентабельных государственных шахт.