Количество жалоб на регистрацию налоговых накладных растет шестой квартал подряд

Количество жалоб бизнеса на блокировку регистрации налоговых накладных растет шестой квартал подряд и по итогам второго квартала 2020 года увеличилось почти на треть по сравнению с первым кварталом 2020 года и вдове - ко второму кварталу 2019 года - 138 обращений.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во втором квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена получил 138 жалоб по этой тематике. Хотя количество жалоб даже не приблизилось к пиковому всплеску, который наблюдался в четвертом квартале 2017 года, Совет не может игнорировать, что эта категория обращений продолжает расти уже шестой квартал подряд", - прокомментировал Свенчицки.

При этом Государственная налоговая служба часто игнорирует требование детально обосновывать, почему тот или иной налогоплательщик был отнесен к категории рисковых в системе регистрации налоговых накладных (СМКОР), указано в отчете Совета бизнес-омбудсмена.

"Налоговые органы часто не обосновывают достаточно детально (хотя должны, особенно согласно новому регулированию с 1 февраля 2020 года), почему они считают кого-то "рисковым", - указывает Совет в отчете.

В то же время бизнес-омбудсмен отмечает, что "классические" жалобы на блокировку налоговых накладных замещаются обращениями бизнеса с просьбой посодействовать в исполнении судебных решений по регистрации налоговых накладных.

"Это объясняется тем, что на данный момент завершились судебные процессы по тысячам налоговых накладных, которые были заблокированы в 2017-2018 годах. Большинство судебных решений в этой категории дел принимаются в пользу налогоплательщиков", - пояснил Свенчицки.

Но еще более четко прослеживается рост количества жалоб, в которых бизнес обжалует свое включение в перечень рисковых плательщиков, что в свою очередь является основанием для блокировки накладной, отметил бизнес-омбудсмен.

По состоянию на февраль 2020 года перечень содержал 24,7 тыс. налогоплательщиков, сообщается в отчете со ссылкой на данные Госналоговой службы.

Как подчеркивает Совет в отчете, перечень рисковых налогоплательщиков формируется недостаточно прозрачно и не всегда применяется по назначению. Совет бизнес-омбудсмена направлял свои рекомендации в Госналоговую службу относительно решения этих проблем, однако большинство их них были отклонены.