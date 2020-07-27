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Количество жалоб на регистрацию налоговых накладных растет шестой квартал подряд

Количество жалоб на регистрацию налоговых накладных растет шестой квартал подряд

Количество жалоб бизнеса на блокировку регистрации налоговых накладных растет шестой квартал подряд и по итогам второго квартала 2020 года увеличилось почти на треть по сравнению с первым кварталом 2020 года и вдове - ко второму кварталу 2019 года - 138 обращений.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во втором квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена получил 138 жалоб по этой тематике. Хотя количество жалоб даже не приблизилось к пиковому всплеску, который наблюдался в четвертом квартале 2017 года, Совет не может игнорировать, что эта категория обращений продолжает расти уже шестой квартал подряд", - прокомментировал Свенчицки.

При этом Государственная налоговая служба часто игнорирует требование детально обосновывать, почему тот или иной налогоплательщик был отнесен к категории рисковых в системе регистрации налоговых накладных (СМКОР), указано в отчете Совета бизнес-омбудсмена.

"Налоговые органы часто не обосновывают достаточно детально (хотя должны, особенно согласно новому регулированию с 1 февраля 2020 года), почему они считают кого-то "рисковым", - указывает Совет в отчете.

В то же время бизнес-омбудсмен отмечает, что "классические" жалобы на блокировку налоговых накладных замещаются обращениями бизнеса с просьбой посодействовать в исполнении судебных решений по регистрации налоговых накладных.

"Это объясняется тем, что на данный момент завершились судебные процессы по тысячам налоговых накладных, которые были заблокированы в 2017-2018 годах. Большинство судебных решений в этой категории дел принимаются в пользу налогоплательщиков", - пояснил Свенчицки.

Но еще более четко прослеживается рост количества жалоб, в которых бизнес обжалует свое включение в перечень рисковых плательщиков, что в свою очередь является основанием для блокировки накладной, отметил бизнес-омбудсмен.

По состоянию на февраль 2020 года перечень содержал 24,7 тыс. налогоплательщиков, сообщается в отчете со ссылкой на данные Госналоговой службы.

Как подчеркивает Совет в отчете, перечень рисковых налогоплательщиков формируется недостаточно прозрачно и не всегда применяется по назначению. Совет бизнес-омбудсмена направлял свои рекомендации в Госналоговую службу относительно решения этих проблем, однако большинство их них были отклонены.

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