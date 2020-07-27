Власти Киева потратят 150 миллионов на реконструкцию школы с лифтом

Управление капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации 21 июля при результатам тендера заказало ООО "Ж.О.К." реконструкцию школы за 154,48 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года по просп. Правды, 64-Г, реконструируют школу №242, пристроив к ней блок физкультурно-спортивного назначения и лифт, а также обустроят тротуары, проезды и ограждение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы.

Работы на четверть суммы выполнят четыре субподрядчика – ООО "Технофасад" (окна, витражи, двери, прозрачные фасады) на 19,13 млн грн, ООО "Баланс-Инжиниринг" (инженерные сети) на 13,18 млн грн, ООО "Тен Инжиниринг" (инженерные сети, сети связи и т.д.) на 3,35 млн грн и ООО "Сканди" (противопожарные системы) на 478 тыс. грн.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, существенные средства пойдут на интерьерные HPL-панели FunderMax, стеновые сэндвич-панели Kingspan, светопрозрачные ограждающие конструкции из теплого алюминия и прочее.

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В том числе закупят батуты Eurotramp Kids Tramp "Playground" 1,5х1,5 м по 129 тыс. грн за штуку. Сейчас в Европе они продаются по 3 752-3 801 евро, или 119-120 тыс. грн с НДС без учета доставки.

Батуты Eurotramp "Ultimate" 5,2×3,05×1,15 м купили по 343 тыс. грн за штуку, а батут Eurotramp "Double-Minitramp 190" 3,5х1,9х0,7 м – по 144 тыс. грн. В Европе они продаются соответственно по 7 310-7 797 евро (232-247 тыс. грн) и 4581 евро (145 тыс. грн) с НДС без учета доставки.

Также два акробатические ковра 14х14х2 м неизвестного производителя стоят по 1 млн грн, акробатическая дорожка с зоной разбега 10х1,25х0,3 м, рабочей зоной 25,4х2х0,3 м, зоной приземления 6х3х0,3 м – 333 тыс. грн, игровой канатный комплекс – 168 тыс. грн.

Цена сделки всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 155 млн грн.

Пять фирм не допустили к аукциону. ООО "Укрбудинжиниринг" не представило свидетельства на часть транспортных средств. ЧАО фирма "Фундамент", ООО "ДСК "Фундамент" и ООО "СК "Аттис-Украина", по данным портала Государственной фискальной службы, имели налоговый долг по состоянию на 18 июня, а ООО "Инжбудторг" назвало собственными некоторые транспортные средства, которые, согласно ответу Территориального сервисного центра, принадлежали другим владельцам.

Единственным допущенным конкурентом победителя было львовское ООО "Строительная компания "Прогрестехбуд", которое записано на ООО "Жилищно-строительная компания "Ваш дом". Конечным бенефициаром последнего является Виталий Антонов (владелец сети "ОККО", концерна "Галнафтогаз"), а основателем – кипрский офшор Saroubas Limited.

Созданной в 2017 году киевской фирмой "Ж.О.К." владеет и управляет Сергей Хамбир. Он также владеет ООО "Септима" и ООО "ЖОК." и является соучредителем ООО "АВС групп", ООО "Инвестиционная компания "Черемшина", ООО "ЭлектропивденмонтажКиев", ООО "Экономбудкомплектация", ООО "Технофасад." и ОО "Ваш строительный партнер".

Всего с 2018 года победитель получил государственных подрядов на 378,55 млн грн.

Прокуратура с 2019 года исследует обстоятельства противоправного завладения бюджетными средствами служащими "Ж.О.К." при проведении благоустройства участка между зданиями 21 и 23 на Андреевском спуске в Киеве в направлении фуникулера (строительные работы).