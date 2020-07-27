Минфин сменил представителя в набсовете "Укргазбанка"

Министерство финансов письмом от 22 июля сообщило о замене члена наблюдательного совета (представителя государства) "Укргазбанка" экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, который находился на соответствующей должности год и четыре месяца, на первого замминистра финансов Дениса Улютина.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пеердает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Улютин назначен членом набсовета до 18 апреля 2022 года.

Банк уточнил, что согласно ч. 12 ст. 42 закона "О банках и банковской деятельности" член набсовета банка вступает в должность после его согласования Национальным банком Украины.

С марта 2014 по апрель 2016 года Улютин работал помощником премьер-министра Украины в отделе аналитического сопровождения, с апреля 2016 по май 2016 года – директором департамента обеспечения деятельности министра финансов (патронажная служба), с мая 2016 по июнь 2018 года – начальником отдела патронатной службы Минфина.

После этого, с апреля 2019 по апрель 2020 года Улютин занимал должность заместителя госсекретаря Кабинета министров, а с апреля 2020 года стал первым замминистра финансов.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила действующего на тот момент председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка, и в тот же день набсовет "Укргазбанка" прекратил полномочия Шевченко, назначив исполняющим обязанности предправления Андрея Кравца.

После этого совет НБУ по предложению Шевченко 22 июля назначил Гелетия заместителем главы Нацбанка.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июня 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4 место (156,433 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.